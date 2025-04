Il Comune di Seminara esprime, ancora una volta, la più profonda solidarietà alle giovani vittime della ormai nota vicenda riguardante gli abusi sessuali, un dramma che ha profondamente scosso e stravolto, in primis, la vita delle persone colpite e, di conseguenza, l’intera comunità.

«La risonanza mediatica che ha seguito questa triste vicenda – spiega il sindaco del comune reggino Giovanni Piccolo – rende fondamentale non solo ribadire la nostra condanna verso tali atrocità, ma anche sostenere concretamente chi ne è stato colpito».

Il primo cittadino di Seminara ripercorre pubblicamente le iniziative intraprese: «Il Comune ha deciso di costituirsi parte civile nel processo, per stare al fianco della vittima e ribadire la nostra ferma condanna verso ogni forma di violenza. Non appena le condizioni lo hanno permesso, il 16 novembre 2023 ho personalmente visitato la giovane per trasmettere un messaggio di vicinanza da parte dell’intera comunità. Ho accolto i genitori presso il mio ufficio in Comune per ascoltare le loro preoccupazioni e offrire un supporto concreto, in un momento di sincero confronto e solidarietà. È stato attivato un servizio di supporto psicologico, affidato alle nostre assistenti sociali, per aiutare la giovane e la sua famiglia a superare questo trauma con l’accompagnamento adeguato. A garanzia di un sostegno ancora più immediato e accessibile, è stata sviluppata un’applicazione che consente a chiunque si senta vittima di violenza o viva un disagio di richiedere aiuto, anche in forma anonima».

A Seminara, domenica 13 aprile, si terrà un presidio silenzioso «per testimoniare nuovamente la nostra vicinanza alla giovane e alla sua famiglia, nonché per ribadire che Seminara non è ciò che è stata descritta in questi ultimi giorni, è una cittadina che ripudia ogni forma di violenza e non consente la strumentalizzazione di questa tragedia a fini personali o politici».

Infine, il sindaco di Seminara Giovanni Piccolo fa un appello: «Mi piacerebbe che la famiglia e, dunque, anche la giovane, si unisse a noi in questa manifestazione per rinnovare la solidarietà di tutta la comunità. È un’occasione per dimostrare unità e impegno contro ogni forma di violenza sulle donne».