VIDEO | Nella sede provinciale Aism, il noto make up artist Marco Manfredini ha tenuto un incontro dedicato al make up per le pazienti affette da sclerosi multipla

Prendersi cura di sé, del proprio aspetto, di ciò che lo specchio riflette anche quando la lotta quotidiana con la malattia ha logorato questi meccanismi che per altre persone sono abitudini, prassi quotidiane. E’ stato questo lo scopo del laboratorio di trucco organizzato da #Escila ed Officine Buone in collaborazione con Armònia, Accademia Itinerante Make up & Hairstyling nella sede dell’Associazione italiana sclerosi multipla di Lamezia Terme diretta da Angela Gaetano.

Un momento giocoso di confronto e sorrisi affidato al noto make up artist Marco Manfredini che ha guidato l’incontro con abilità e ironia mettendo le donne davanti allo specchio per far vedere loro come pochi gesti possano migliorare l’aspetto estetico, rispolverare la femminilità ma anche avere un beneficio più importante quello interiore. Perché il trucco non è una maschera, o meglio, non dovrebbe esserlo e interloquisce con i nostri bisogni più intimi.

La Sclerosi multipla può avere come effetti collaterali depressione e disturbi dell’umore. Ecco perché spesso la cura di sé, dell’aspetto estetico diventa secondario. #Escila è un progetto di Officine ed ideato da Vincenzo Ranieri per mettere in relazione medici ed imprese nella realizzazione di laboratori creativi da offrire in forma gratuita ai pazienti affetti da depressione e disturbi dell’umore. Il progetto sperimentale nato a Catanzaro è già al terzo appuntamento dopo i laboratori di Pittura nella Fondazione Betania Onlus e il laboratorio di Cucina nel Centro Clinico San Vitaliano.