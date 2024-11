Il giovane è stato sorpreso alla guida di un autocarro, risultato poi rubato, mentre percorreva l’autostrada Salerno – Reggio Calabria non distante dallo svincolo di Pizzo

Nell’ambito dei servizi di controllo della viabilità autostradale volti al contrasto dei reati in genere, nella serata di ieri il personale della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia ha arrestato Moisii Dumitru Marius, cittadino rumeno di 23 anni, con numerosi precedenti penali a carico, domiciliato nell’agrigentino.

Il giovane è stato sorpreso alla guida di un autocarro, risultato poi rubato nei giorni scorsi a Canicattì (Ag), mentre percorreva l’autostrada Salerno – Reggio Calabria all’altezza della chilometrica 342 direzione nord, non distante dallo svincolo di Pizzo.

Una volta verificata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di ricettazione nonché di guida senza patente, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed associato alla locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente nella persona del pubblico ministero dott. Michele Sirgiovanni.

L’autocarro è stato sequestrato con successiva restituzione al legittimo proprietario.