I carabinieri forestali hanno scoperto, nei giorni scorsi, l’edificazione abusiva di una mansarda a Strongoli Marina, nei pressi della strada statale 106. L’opera, in stato di avanzata esecuzione, è stata posta sotto sequestro. La presunta responsabile, una pensionata del luogo, è stata denunciata per costruzione abusiva. La donna ha dichiarato ai militari della stazione Carabinieri forestale Cirò, di aver commissionato l’opera per proteggere il piano sottostante dalle copiose infiltrazioni di acqua. Così avrebbe fatto realizzare una mansarda su un fabbricato in un lotto di terreno limitrofo alla strada statale ionica a Strongoli Marina. Gli accertamenti richiesti dai militari all’Ufficio tecnico comunale hanno fatto emergere che l’opera era del tutto abusiva.