Due operazioni dei carabinieri locride hanno permesso di individuare le piantagioni. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili

Oltre 2.300 piante di canapa indiana sono state sequestrate dai carabinieri nel corso di due distinte operazioni compiute a Martone e Platì. La piantagione scoperta a Martone era dotata di un sofisticato impianto di irrigazione. A Platì è stata scoperta una piantagioni divisa in tre parti la cui estensione complessiva era pari a due campi di calcio. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili delle due piantagioni.