Oltre 1500 confezioni di gel igienizzante antibatterico privo delle autorizzazioni ministeriali sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale nel quadro di controlli sul commercio di prodotti legati all’attuale situazione d’emergenza sanitaria per il cronavirus.



Denunciati tre legali rappresentanti di attività commerciali, per aver prodotto e commercializzato i gel sprovvisti di autorizzazione ministeriale.

Intervista al tenente colonnello, Vincenzo Maresca Comandante carabinieri per la tutela della Salute di Napoli: