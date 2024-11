Il prodotto ittico rinvenuto in due diverse operazioni della Capitaneria di porto è stato avviato allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge in quanto non idoneo al consumo umano

Sequestrati ben quattro quintali di bianchetto a bordo di due mezzi differenti nell’ambito altrettante distinte operazioni portate a termine dai militari del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro nella Sibaritide. Rinvenute 43 cassette di polistirolo contenenti novellame di sarda per un totale di circa 257 kg a bordo di una autovettura.

Al conducente del mezzo è stato sequestrato l’intero carico di prodotto illegalmente trasportato e, contestualmente, elevata una sanzione amministrativa per la quale è previsto un ammontare che, proprio in ragione del notevole quantitativo rinvenuto, risulta pari 25mila euro. Altri 115 kg di “bianchetto” conservati in 16 cassette sono stati intercettati nel corso di un’altra operazione di un comune del comprensorio jonico. Prodotto sottoposto a sequestro, mentre all’autista è stata elevata una sanzione amministrativa di 10mila euro. Il personale Asp nel frattempo certificato la non idoneità del prodotto ittico e, di conseguenza, tutto il pescato è stato smaltito.