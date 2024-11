Personale della Divisione Pasi - Squadra Amministrativa della Questura di Crotone, in particolar modo da personale della Divisione Pasi - Squadra Amministrativa, insieme a quello della Polizia locale, in collaborazione col Reparto prevenzione Crimine di Cosenza, ha svolto controlli finalizzati all'individuazione di eventuali irregolarità nel commercio in forma itinerante.

Una prima verifica è stata compiuta al titolare di una vendita di ortofrutta dove è stata accertata l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Al commerciante è stata elevata una sanzione di amministrativa 5.164 euro. Inoltre sono stati sequestrati 363 chili di prodotti frutticoli di cui 345 dichiarati commestibili da parte di personale dell'Asp-Sian di Crotone e donati in beneficienza a enti caritatevoli.

Un successivo controllo effettuato ha portato a contestare la stessa violazione ad un'altra attività di vendita di ortofrutta con elevazione di una sanzione uguale alla prima ed al sequestro di circa 250 chili di prodotti donati, anche in questo caso, a enti caritatevoli.