L’operazione che prende il via dall’ inchiesta denominata ‘Il Crimine’ ha permesso di evidenziare la sproporzione tra l’ingente patrimonio e i redditi dichiarati dagli indagati, tutti accusati di essere affiliate alle cosche della Piana di Gioia Tauro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito una serie di provvedimenti di sequestro per un valore di oltre 11 milioni di euro. I beni sono riconducibili a esponenti delle cosche della piana di Gioia Tauro tutti già destinatari di una sentenza di condanna nell’ambito dell’operazione ”Il Crimine”.



L'operazione è stata condotta dal Comando provinciale di Reggio della Guardia di finanza, insieme al personale dello Scico di Roma e in collaborazione col Ros ed il Comando provinciale reggino dei carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica. Dopo le relative analisi, i finanzieri hanno accertato una evidente sproporzione tra l’ingente patrimonio individuato ed i redditi dichiarati dagli indagati. In totale sono state sequestrate 17 tra attività commerciali e quote societarie, 28 beni immobili tra cui terreni, fabbricati e complessi immobiliari, 4 autovetture, 8 conti correnti e 15 polizze assicurative.



Sempre nell’odierna operazione sono stati emessi 9 provvedimenti di sorveglianza speciale per soggetti ritenuti al vertice delle cosche.