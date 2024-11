Avrebbero percepito finanziamenti comunitari e nazionali indebitamente. Questo il motivo per cui sono stati posti i sigilli a beni immobili riconducibili a tre soggetti titolari di un’impresa operante nel settore della produzione di biocarburanti

I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro hanno sottoposto a sequestro, su disposizione della procura regionale della Corte dei conti del capoluogo calabrese, beni immobili per un valore di oltre 11 milioni di euro nei confronti di tre soggetti titolari di un’impresa, l'Ilsap, con sede, tra le altre, a Lamezia Terme, operante nel settore della produzione di biocarburanti.



L’impresa, destinataria di finanziamenti comunitari e nazionali, avrebbe infatti beneficiato di agevolazioni finanziarie a fondo perduto, a carico dei fondi strutturali, concesse dal ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di un programma di investimento localizzato in provincia di Catanzaro, per un importo di quasi 15 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni già percepiti.



L’attività di accertamento ha consentito di evidenziare condotte illecite sotto il profilo contabile sul non corretto impiego dei fondi comunitari percepiti per altri scopi, cagionando così un danno erariale accertato di oltre 11 milioni di euro.