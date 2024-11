Elevate quaranta sanzioni per un totale di 143mila euro e tre denunce

Oltre otto quintali di prodotti ittici sequestrati e 40 sanzioni elevate per un totale di 143 mila euro. Sono alcuni dei numeri dell'operazione Red Gold condotta dalla Guardia costiera su scala regionale con il coordinamento della Direzione marittima di Reggio Calabria.

I controlli, che hanno visto coinvolti tutti gli uffici periferici, hanno riguardato l'intera filiera della pesca con riferimento alla pesca, detenzione e vendita di esemplari di tonno alalunga, di prodotto ittico sottomisura (tonno rosso e pesce spada), assenza di informazioni obbligatorie e tracciabilità, utilizzo improprio reti a strascico e verifica delle condizioni igenico-sanitarie dei prodotti. In tale contesto sono state elevate tre denunce penali di cui due per cattivo stato di conservazione dei prodotti e nove sequestri di attrezzi da pesca utilizzati illegalmente in violazione alle norme di sicurezza della navigazione. In particolare sono stati sequestrati 232 chili di pesce spada sottomisura.