La droga nascosta nell’abitazione dell'uomo a Serra San Bruno, rinvenuta in un sottotetto in fase di costruzione, se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 1 milione di euro

Il 14 giugno, gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia e della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo, rinvenendo in un sottotetto in fase di costruzione ben 242 buste in plastica di varie dimensioni, di cui alcune per sottovuoto già sigillate, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 570 Kg.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.

Oltre alla droga, sono stati ritirati n.2 fucili e n.71 munizioni, legalmente detenuti, in quanto il soggetto tratto in arresto non poteva più averne il possesso.

Al termine di tale attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo dr. Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, reato aggravato dall’ingente quantità di quanto sequestrato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.