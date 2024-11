Poste sotto sequestro anche altre strutture in legno per un totale di 60 metri quadrati. Le stesse erano state realizzate senza alcuna autorizzazione

I militari della Compagnia dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, nell'ambito di un servizio di tutela del territorio finalizzato al contrasto dell'abusivismo su suolo demaniale, hanno sequestrato, in località Sorgente del capoluogo, un chiosco con aree asservite nonché alcune strutture in legno per un totale di circa 60 metri quadri. Le strutture sequestrate erano state realizzate senza alcun titolo autorizzativo da privati a scopo commerciale.