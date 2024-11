Arrestate le tre persone, una donna e due uomini, che hanno costretto un giovane a bere detersivo per pagare un debito

VILLA SAN GIOVANNI - Hanno sequestrato un giovane e lo hanno costretto a bere detersivo per indurlo a saldare un debito. Per l'episodio, che risale al dicembre 2013, gli agenti del commissariato di polizia di Villa San Giovanni hanno arrestato 3 persone, Agostina Ielata, 34 anni, Giuseppe Ranieri (20), zia e nipote, e Antonio Idone (26). I reati contestati sono per tutti: lesioni, rapina, sequestro di persona, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e stalking. La vittima era riuscita a scappare denunciando l'accaduto.