Le manette sono scattate ai polsi di un giovane di nazionalità marocchina dopo la denuncia di 25enne.

Catanzaro - Un giovane italo-marocchino di 25 anni sarebbe stato sequestrato e violentato da un cittadino marocchino, di 27 anni. Il presunto molestatore avrebbe invitato a casa sua la vittima per bere una birra e vedere un film e poi avrebbe abusato di lui. E’ stato il 25enne a telefonare alla polizia che ha fatto irruzione nell'abitazione e lo ha liberato. Secondo la testimonianza della vittima, la violenza sarebbe stata consumata dopo vari tentativi messi in atto dal molestatore per convincere il giovane a cedere alle sue avances. Dopo ripetuti rifiuti il 25enne sarebbe stato picchiato e chiuso in una stanza, dove poi avrebbe subito lo stupro. Il presunto violentatore è arrestato dalla polizia con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale. Nel corso dell’udienza di convalida, il tribunale di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 27enne marocchino.