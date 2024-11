I finanzieri hanno scoperto la costruzione, realizzata su due piani più un piano interrato di circa 400 mq, mentre era ancora in fase di realizzazione. Denunciate due persone

Le Fiamme Gialle di Palmi, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati, hanno individuato e sequestrato, nel comune di Seminara, un immobile interamente costruito in maniera abusiva.

I finanzieri hanno scoperto la costruzione, realizzata su due piani più un piano interrato di circa 400 mq, mentre era ancora in fase di realizzazione. In seguito agli accertamenti effettuati presso l’ufficio tecnico di competenza è risultato che per la costruzione non era stata presentata alcuna documentazione, come previsto dalla normativa in materia di edilizia.

Si è così proceduto al sequestro dell’intero immobile, e alla conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria di due persone.