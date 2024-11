L'operazione congiunta messa in atto da carabinieri e guardia costiera ha interessato il lido Sabbia D'Oro situato in contrada Momena

Questa mattina lungo la costa Rossanese è stata messa in atto un'operazione congiunta delle forze dell'ordine che ha portato a sequestro del lido Sabbia D'Oro, situato in contrada Momena. Ad eseguire il provvedimento carabinieri e guardia costiera che hanno messo i sigilli al lido a seguito di presunte violazioni e contestazioni legate all'abusivismo e alle autorizzazioni.

L'operazione, che ha visto la partecipazione coordinata delle diverse forze di sicurezza, è il risultato di un'indagine volta a verificare eventuali irregolarità nel funzionamento del lido Sabbia D'Oro. Secondo quanto emerso, sono state sollevate ipotesi di abusivismo e presunte violazioni nelle concessioni e nelle autorizzazioni necessarie per l'attività del lido.

Le forze dell'ordine hanno preso il controllo del lido sin dalle prime ore del mattino, assicurandosi che nessuno possa accedervi fino a nuove disposizioni. Durante l'operazione, sono stati identificati i gestori e il personale del lido per ulteriori approfondimenti e per chiarire la situazione in merito alle contestazioni sollevate. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle specifiche violazioni contestate e sulle eventuali sanzioni o misure che potrebbero essere adottate nei confronti del lido Sabbia D'Oro. Si attendono quindi sviluppi futuri in merito all'indagine e alle conseguenze legali che potrebbero derivarne.