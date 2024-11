Un pensionato di Mileto,F.D., 65 anni, per motivi ancora in parte da chiarire, si sarebbe macchiato di un grave gesto accoltellando il 50enne A. C. Due i colpi sferrati all’addome della vittima, il quale accasciatosi al suolo sarebbe in un primo tempo stato soccorso da alcuni familiari e poi, lungo il percorso in auto in direzione dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, da un’unità mobile del 118 e da una volante dei carabinieri. Alla base dell’accoltellamento ci sarebbe uno screzio precedente che avrebbe riguardato la vittima e un parente del pensionato. La posizione del 65enne è al vaglio dei carabinieri. Fortunatamente i due colpi sferrati all’addome del 50enne non avrebbero leso organi vitali, tanto che la vittima non è al momento in pericolo di vita anche se la prognosi rimane riservata.

G.C.