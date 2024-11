L’uomo è rimasto gravemente ferito al braccio ma non sarebbe in pericolo di vita. Si è prima recato con un mezzo privato al Pronto soccorso di Serra San Bruno

Nuovo incidente sul luogo di lavoro nel Vibonese. Un 63ennne, B.P. di Stilo, è caduto da un camion in uno stabilimento sito nell’area delle Serre. L’uomo è rimasto gravemente ferito al braccio ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo essersi recato con un mezzo privato al Pronto Soccorso di Serra San Bruno è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Pugliese di Catanzaro.