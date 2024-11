I proprietari sorpresi nelle loro auto con due prostitute di nazionalità bulgara

Giro di vite delle forze dell’ordine contro il sesso a pagamento nella Piana di Sibari. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale, insieme agli uomini del commissariato di Rossano, hanno sorpreso due persone appartate nelle loro auto insieme a due prostitute di nazionalità bulgara.

In ottemperanza all’ordinanza emessa dal sindaco di Corigliano entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Nel corso delle attività di controllo, inoltre, i poliziotti hanno controllato 40 autovetture e identificato 92 persone di cui 19 con precedenti penali e 15 di nazionalità extracomunitaria. Quattro le patenti e le carte di circolazione sequestrate. Emesse inoltre 16 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli, sono stati denunciati in stato di libertà due persone, una per il reato di resistenza perché non fermatasi all’alt intimato dalle forze dell’ordine e l’altra per il reato di ricettazione perché sorpresa alla guida di autovettura risultata rubata.

Salvatore Bruno