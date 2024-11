I due, entrambi di Cosenza, dovranno rispondere di atti osceni in luogo pubblico. Ad allertare i carabinieri, alcuni cittadini

Dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico una coppia di 40enni di Cosenza, sorpresa dai carabinieri a consumare un rapporto sessuale nel Parco Robinson di Rende, in pieno giorno e a pochi metri dall'area giochi per bambini. Ad allertare il 112 sono stati alcuni cittadini. Al loro arrivo i militari hanno sorpreso i due al culmine dell'amplesso. Dopo l'identificazione è scattata la denuncia.