Dovrà scontare quattro anni di reclusione don Antonello Tropea, 44 anni, ritenuto colpevole di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di un minorenne

Condannato, con rito abbreviato, a quattro anni di reclusione l'ex parroco di Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, don Antonello Tropea, di 44 anni. Il prete, arrestato lo scorso dicembre, è ritenuto colpevole di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di un minorenne.

I suoi legali, gli avvocati Andrea e Giuseppe Alvaro hanno già annunciato di aspettare le motivazioni della sentenza per presentare appello.



Le indagini erano iniziate a marzo, dopo che una pattuglia aveva sorpreso l'uomo con un minore, a bordo della sua auto, in un luogo appartato. Il ragazzo aveva raccontato d'aver conosciuto l'uomo attraverso una chat per omosessuali e di avere ricevuto 20 euro per un rapporto sessuale in auto.