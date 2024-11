Si cercano tracce dell'uomo disperso da questo pomeriggio. Si teme possa essere annegato

Risulta disperso dal primo pomeriggio di oggi un uomo di 70 anni, Davide Torta, pensionato originario di Biella. Finora le ricerche effettuate per terra e per mare non hanno però dato esito positivo. Sulle tracce dell’uomo vi sono infatti i carabinieri della locale stazione, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. L'uomo assieme alla moglie stava trascorrendo una normale giornata a mare sulla spiaggia di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro quando all'improvviso il settantenne è scomparso. E' stata la consorte a lanciare l'allarme, si teme che l'uomo possa essere annegato nelle acque del mar Ionio. Le ricerche stanno procedendo nelle pinete circostanti e lungo la costa. Intorno alle 14 l'ultimo contatto con il marito poi più nulla.

Luana Costa