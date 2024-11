Paura nel piccolo centro alle porte di Catanzaro. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118

SETTINGIANO (Cz) – Due persone sono rimaste ferite, una in maniera più grave, in un’esplosione avvenuta nel pomeriggio in una fabbrica di munizioni nella frazione Martelletto di Settingiano, alle porte di Catanzaro. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118