Ha sferrato un calcio alla vetrata di un esercizio commerciale, ferendosi in maniera grave alla gamba per cui è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cosenza in codice rosso. È accaduto nel pomeriggio a Santa Maria del Cedro. Protagonista un uomo di origine campana. Il fatto è avvenuto al culmine di un diverbio acceso con un uomo di del posto, sorto per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.