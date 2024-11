Entrare in gioielleria e, approfittando di un momento di distrazione di commessi e titolari, sgraffignare qualcosa per poi allontanarsi indisturbato. Un classico. Ma stavolta è andata male al presunto ladro che il 21 giugno scorso ha rubato alcuni preziosi in una gioielleria di Gasperina, nel Catanzarese. A incastrarlo sono state le telecamere a circuito chiuso, che hanno ripreso il furto. E questa mattina, i carabinieri di Soverato hanno tratto in arresto 49enne originario di Crotone al termine dell’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Gasperina e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Dopo aver minuziosamente ricostruito la dinamica del furto aggravato, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

In particolare, l’attività investigativa condotta attraverso approfondimenti tecnici e l’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza, ha consentito di ricostruire minuziosamente la dinamica del furto che aveva fruttato al ladro oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 3mila euro.

Gli investigatori hanno ricostruito a ritroso tutti gli spostamenti effettuati nel comune di Gasperina indirizzando da subito la loro attenzione sull’indagato, peraltro già noto alle forze di polizia, per episodi analoghi. A carico dell’uomo è scattata la misura della custodia cautelare in carcere in quanto proprio a causa dei gravi indizi di colpevolezza.