Ben 40 le case controllate dagli agenti del commissariato di Polizia: manette anche a persone vicine al clan Bellocco

Sette arresti nel tardo pomeriggio di oggi a Rosarno per furto pluriaggravato, al termine di una serie di controlli effettuati dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro.

Si tratta di persone appartenenti a diversi nuclei famigliari, e delle quali per il momento non sono state fornite le generalità, e le cui abitazioni sono risultate allacciate in maniera abusiva alla rete del metano.

In pratica il gas entrava nelle case senza che venisse verificato il consumo di ogni utenza domestica poiché erano stati manomessi i contatori. Quella odierna e' stata una giornata di intensi controlli per gli uomini del commissariato guidato da Diego Trotta, che hanno passato al setaccio ben 40 abitazioni - alcune delle quali appartenenti a pregiudicati del clan Bellocco - mettendo a segno un altro duro colpo contro un reato molto diffuso nei centri della Piana di Gioia Tauro.

Agostino Pantano