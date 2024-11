Nella giornata di ieri i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono stati impegnati nella ricerca di un uomo di 48 anni disperso nella zona presilana catanzarese. Con l’avvicinarsi delle ore notturne sono scattati immediatamente i soccorsi ed è stato attivato il piano di ricerca persona scomparsa nell'area di Petronà.

Il malcapitato, fortunatamente, nel breve momento in cui è riuscito a trovare segnale, ha comunicato la propria posizione utilizzando il GPS del suo smartphone. Intervenuti dalla sede di Sellia Marina e da quella di Petilia Policastro, i Vigili del Fuoco, hanno raggiunto il luogo segnalato rinvenendo l'uomo in buone condizioni di salute. Il 48enne è stato riaccompagnato alla propria vettura per fare rientro alla propria abitazione.

l.c.