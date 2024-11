Per le attività sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone e del distaccamento di San Giovanni in Fiore. Presenti anche i carabinieri forestali

A ritrovarlo sono stati, ieri pomeriggio, intorno alle cinque, due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone e del distaccamento di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), intervenuti in collaborazione con i carabinieri forestali, nel Comune di Castelsilano (Crotone). Si tratta di un ragazzo di 15 anni che si era allontanato da casa senza dire dove andasse ed era scattato l'allarme quando erano trascorse delle ore dal mancato rientro. Attivata immediatamente dalla sala operativa la procedura per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco hanno inviato sul posto quattro automezzi, allestito il campo base e avviando le ricerche, che dopo circa due ore insieme ai carabinieri forestali hanno permesso di ritrovarlo in buone condizioni di salute. (Agi)