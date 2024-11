Il fratello Roberto minacciò il suicidio per protesta contro il fisco. Adesso lo giustifica: «Ha solo condiviso una foto già disponibile in rete»

Si chiama Gianfranco Corsi l’uomo di 58 anni, di Torano Castello, denunciato dalla polizia per aver postato sul proprio profilo facebook l’immagine shock di Laura Boldrini in cui la presidente della Camera appare sgozzata. Il questore Gianfranco Conticchio ed il procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo renderanno noti i particolari della vicenda in una conferenza stampa convocata per la mattina di lunedì 5 febbraio. La condivisione del messaggio minatorio sarebbe stata dettata dal risentimento di Corsi nei confronti degli immigrati clandestini.

Le proteste contro il fisco del fratello Roberto

Intanto si apprende che Gianfranco Corsi è il fratello di Roberto Corsi, di Montalto Uffugo, centro del cosentino sito a pochi chilometri da Torano, venuto alla ribalta nel febbraio dello scorso anno per aver minacciato di togliersi la vita in diretta facebook. Roberto Corsi è stato per diverso tempo protagonista anche di altre eclatanti proteste contro il fisco. In particolare nel settembre del 2013 denunciò pubblicamente di non rilasciare più scontrini nel suo negozio e di praticare uno sconto dell’iva ai suoi clienti.

Videomessaggio sui social

«Non siamo razzisti, né terroristi. Siamo solo incazzati contro una immigrazione fuori controllo, siamo contro la clandestinità, siamo per una vera giustizia» dice in un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina facebook, sostenendo che la fotografia postata dal fratello è liberamente disponibile sulla rete e che sarebbe stata solo condivisa sul social network.