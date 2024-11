Protagonista dell'insolita vicenda un giovane cosentino fermato dai carabinieri di Rende per un controllo

Alba agitata a Rende per le intemperanze di un trentenne di Cosenza, fermato dai carabinieri in Via Rossini per un normale servizio di controllo. Il giovane, alla richiesta di fornire i documenti, si è dato precipitosamente alla fuga.





I militari lo hanno bloccato dopo poche centinaia di metri. L’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi all’alcol test, minacciando ed insultando le forze dell’ordine ed opponendo resistenza all’arresto. Caricato a bordo di un’auto dei carabinieri, persisteva nella resistenza scalciando sui sedili e tentando di danneggiare gli interni del veicolo.

Giunto nella caserma di Rende, si è poi denudato nel cortile, proseguendo nella propria condotta ostativa. Per lui l’autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo.