Era stata creata, venti anni fa a San Luca, dall'allora vescovo di Locri Bregantini

La cooperativa Valle del Bonamico si è sciolta. La cooperativa creata a San Luca dall’allora vescovo di Locri mons. Giancarlo Bregantini, si è sciolta dopo 20 anni di attività. Lo ha annunciato lo stesso mons. Bregantini, adesso arcivescovo di Campobasso-Bojano ed il consiglio di amministrazione della coop.



«La decisione, sofferta - scrivono in una nota - è nata in seguito ad una attenta valutazione di molteplici fattori. Prima di tutto possiamo dire di aver raggiunto gli obbiettivi prefissati, poiché sono state create solide iniziative di lavoro agricolo, specie nella coltivazione dei piccoli frutti. Attività che hanno dato a molti giovani l'occasione di poter uscire dalla precarietà, permettendo loro di vivere uno stile di vita più sereno e più tranquillo, in scelta di vera legalità».