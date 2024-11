L'uomo, assistito dai sanitari giunti in stazione, è stato riaccompagnato nel luogo di degenza a Reggio Calabria

Un uomo che si era allontanato lo scorso 10 aprile da una struttura psichiatrica di Reggio Calabria e' stato rintracciato ieri in citta' dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti del Settore operativo Polfer, in servizio di vigilanza alla stazione Lido, hanno notato un uomo vestito in maniera trasandata seduto su una panchina all'ingresso della struttura. I poliziotti si sono avvicinati per controllare se avesse bisogno di aiuto, e dialogando con l'uomo, che pronunciava frasi senza alcun nesso logico, hanno intuito che potesse essere la persona che si era allontanata da un istituto psichiatrico cittadino.

Gli accertamenti hanno confermato l'intuizione. Giunta sul posto l'ambulanza, l'uomo, affetto da "disturbo schizofrenico" ha mostrato segni di insofferenza verso i sanitari e si e' allontanato, ma e' stato raggiunto dagli agenti, che sono riusciti a tranquillizzarlo e affidarlo alle cure del personale sanitario sull'ambulanza. Successivamente l'uomo e' stato riaccompagnato nel luogo di degenza. (Agi)