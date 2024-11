Una squadra della stazione Pollino del Soccorso alpino Calabria è intervenuta per soccorrere un agricoltore feritosi ad una gamba con una motosega. Il fatto è accaduto in una zona impervia e molto isolata nel comune di Cerchiara di Calabria.

I volontari sono intervenuti su richiesta della Centrale operativa del 118 di Cosenza. Le urla di disperazione dell'agricoltore sono state udite a distanza da alcuni selecontrollori che erano in zona e che hanno dato l'allarme che ha permesso di far scattare la macchina dei soccorsi. Oltre ai sanitari del 118 e ai tecnici del Soccorso alpino ha partecipato alle operazioni anche una pattuglia dei carabinieri forestali già presente in loco e i carabinieri di Cerchiara. Per trasferire la persona ferita si è reso necessario l'intervento di un elicottero del 118 di Cosenza.