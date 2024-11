Un uomo di 67 anni si è ferito nel Cosentino mentre stava eseguendo alcuni lavori con la motozappa nel Comune di Fuscaldo, sul Tirreno cosentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno subito avvertito l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cosenza in codice rosso, ma non appare in pericolo di vita.