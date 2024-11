Si ferma per una pausa caffè, ma si accascia e muore all'interno del bar. È accaduto questa mattina sull'area di servizio, corsia nord, di Sala Consilina, nel Salernitano, dell'autostrada A2 del Mediterraneo.

A perdere la vita un uomo di 37 anni di origine calabrese. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso del 37enne. Per i rilievi del caso stanno operando gli agenti della Polstrada di Sala Consilina.

La salma dell'uomo è stata trasportata presso l'obitorio del vicino ospedale di Polla a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. L’uomo era in viaggio verso Roma per motivi di lavoro e si è fermato all’autogrill per una breve sosta. Come riferito da alcuni testimoni l’uomo si è improvvisamente accasciato all’interno dell’attività.