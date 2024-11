L'uomo si sarebbe spacciato per carabiniere andando in giro, anche in uffici pubblici, con la divisa dell'Arma e con i gradi di tenente colonnello. Riconosciuto da un vero appuntato della Compagnia di Serra San Bruno è stato denunciato alla Procura di Vibo

I Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), hanno effettuato stamane una perquisizione ed hanno avviato una serie di controlli in un'agenzia di scommesse sportive di Serra San Bruno, di cui è titolare C.S., 40 anni, che il 15 settembre scorso è stato denunciato dai militari dell'Arma alla Procura di Vibo Valentia per i reati di usurpazione di titoli e detenzione illegale di capi di abbigliamento in uso alle forze dell'ordine.

L’attività di indagine di oggi segue la perquisizione domiciliare del 15 settembre al termine della quale i Carabinieri hanno sequestrato a C.S. un’uniforme completa da tenente colonnello dei carabinieri, delle manette, un cappotto dei Carabinieri, delle uniformi mimetiche ed una divisa da sergente dei bersaglieri dell'esercito italiano.

L'uomo, per mesi, si sarebbe spacciato per carabiniere andando in giro, anche in uffici pubblici, con la divisa dell'Arma e con i gradi di tenente colonnello. Era stato poi riconosciuto da un vero appuntato della Compagnia di Serra San Bruno e denunciato alla Procura di Vibo.