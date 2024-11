Ha tentato di suicidarsi lanciandosi da un viadotto dell'autostrada A2 fra Altilia Grimaldi e Rogliano, nel Cosentino. Si tratta di una donna, soccorsa dalla Polstrada di Lamezia Terme, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso alpino della Guardia di finanza. La caduta è stata probabilmente attutita da alcuni alberi nonostante l'altezza del viadotto, per cui la donna è stata trovata in vita dai soccorritori. Un elicottero l'ha recuperata e trasportata in ospedale.