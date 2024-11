Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 8.30, una nube di fumo denso si è espansa nell'area di Via Trieste, nel centro città

Alzando gli occhi al cielo molti passanti si sono accorti dell'origine del fumo: una canna fumaria, di un appartamento al secondo piano, posta proprio sulla via adiacente Corso Mazzini. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco che hanno provveduto a tenere sotto controllo la situazione e a spegnere il principio d'incendio in men che non si dica. Le operazioni dei pompieri cosentini hanno portato alla rimozione della copertura della canna fumaria evitando che il principio di incendio si potesse propagare causando danni all'abitazione. La paura è durata poco. Le origini del fuoco, molto probabilmente, sarebbero da attribuire alla scarsa pulizia della ciminiera che a causa di fuliggine incandescente ha preso fuoco.