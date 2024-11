Si sono introdotti nel giardino di una villa a Roccelletta di Borgia nel Catanzarese e hanno portato via alcune attrezzature. Sono finiti in manette una donna e un uomo, entrambi originari di Catanzaro, il 39enne Andrea Romeo e la 32enne Simona Dodaro, accusati di furto aggravato.

Tutto è nato dalla segnalazione di un passante, il quale aveva notato due figure avvicinarsi con fare circospetto alla villetta e poi scavalcare il muretto di recinzione dell’abitazione. Allertata immediatamente la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro, la pattuglia della stazione di Borgia è intervenuta sul posto dove i militari, dopo un’accurata ispezione dell’area, sono riusciti ad intercettare i due malfattori mentre, approfittando dell’oscurità, si allontanavano dal luogo del reato.

I due sono stati trovati in possesso di due buste, all’interno delle quali erano stati riposti numerosi soprammobili ed utensili da giardinaggio, trafugati pochi istanti prima. Una volta contattato il proprietario dell’immobile, i militari dell'arma hanno quindi effettuato un sopralluogo all’interno della villetta, a seguito del quale è stato possibile individuare le vie d’accesso dei due malviventi, introdottisi arbitrariamente nella proprietà privata mediante effrazione di una finestra della casa e della porta di un magazzino, effettuare una check list di quanto sottratto illecitamente e procedere quindi alla restituzione della refurtiva all’avente diritto.

I due soggetti, tratti in arresto per furto aggravato in concorso, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati accompagnati presso la loro abitazione e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stata confermata la misura cautelare.

l.c.