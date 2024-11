Aveva appena terminato di fare compere al supermercato una 92enne catanzarese quando, ormai a pochi passi dall’uscio di casa, è stata avvicinata da una donna che, con modi gentili, si era offerta di portarle il carrellino della spesa. Raggiunto l’ingresso dell’appartamento, la signora si è quindi intrufolata in camera da letto chiedendo all’anziana donna ove custodisse gli ori ed i preziosi. Quest’ultima, con coraggiosa freddezza e determinazione, le ha risposto di non possedere gioielli o altri oggetti di valore in casa a causa di un furto subito in passato. A tal risposta, la donna si è data immediatamente alla fuga. Tuttavia, la vittima della tentata frode non si è fermata e, tempestivamente, ha allertato il numero di emergenza 112, fornendo una minuziosa descrizione dell’accaduto e della colpevole, intercettata ed identificata dopo pochi minuti da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gagliano, accorsa rapidamente sul posto.

!banner!

L’acquisizione dei filmati di videosorveglianza del quartiere ed il rilievo di fotografie ed impronte della malfattrice, una 53enne incensurata di origine bulgara, permettevano così ai militari dell’arma di ricostruire la vicenda nei dettagli e alla vittima e ad una testimone di riconoscere l’autrice, consentendo quindi il deferimento in stato di libertà della truffatrice alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

l.c.