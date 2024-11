Il 49enne di Reggio Calabria si sarebbe smarrito mentre cercava funghi nel territorio di San Luca. Alle ricerche partecipa anche un elicottero di Calabria Verde messo a disposizione dalla Protezione civile

Sono giunte al quarto giorno, finora senza esito, le ricerche del 49enne di Reggio Calabria smarritosi mentre cercava funghi in Aspromonte, nel territorio di San Luca. Ieri la zona di ricerca è stata allargata grazie alle numerose unità accorse in rinforzo a quelle presenti. Decine gli uomini del Soccorso alpino Calabria provenienti anche dalla Sila e da Catanzaro oltre a quelli dell'Aspromonte. E' stata battuta nuovamente la zona del Butramo così come i costoni del torrente Ferraina. Battute nuovamente anche le zone vicino al punto di ultimo avvistamento del disperso. Molteplici i sorvoli con mezzi di vari Enti.

In particolare dell'elicottero di Calabria Verde, messo a disposizione dalla Protezione civile calabrese, con uomini del Soccorso Alpino a bordo. Oggi, secondo quanto previsto dal Piano della Prefettura, alla ricerche partecipano, oltre al Soccorso alpino, anche Carabinieri, Sagf della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e Calabria Verde.