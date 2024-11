L’incidente nel comune di Platania. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale

Grave incidente nel comune di Platania dove un mezzo agricolo si è ribaltato finendo in una scarpata. Il conducente è stato sbalzato fuori dal mezzo riportando diversi traumi e feriti. Sul posto i vigili del fuoco e personale del 118 che hanno raggiunto l’uomo trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Presenti anche i carabinieri per l’avvio delle indagini.