Un 71enne è uscito fuori strada a Satriano Marina. Trasportato all'ospedale

Ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada ribaltandosi. È quanto è accaduto sulla statale 106 a Satriano Marina all’altezza del bivio di Soverato sud nel Catanzarese. P. D. G. di 71 anni si trovava a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, quando per cause ancora in corso di accertamento è uscito fuori strada. Il mezzo si è ribaltato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto viario. Il 71enne è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia stradale. Si registrano rallentamenti alla circolazione.

Luana Costa