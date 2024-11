Sul posto i Vigili del fuoco e l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale di Catanzaro

Incidente sul lavoro fra Caroni e Limbadi. Per cause ancora in fase di accertamento, un trattore si è ribaltato ed il conducente, l'operaio romeno P.S., 38 anni, è rimasto ferito sotto il pesante mezzo. Per soccorrerlo ed estrarlo da sotto il trattore si sono portati i vigili del fuoco, mentre a causa della gravità delle ferite riportate è stato fatto intervenire sul posto l’elisoccorso per un immediato trasferimento all'ospedale di Catanzaro al fine di prestare le cure necessarie. Sull’incidente hanno avviato le indagini i carabinieri della locale Stazione.