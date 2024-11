Si è sentito male mentre prendeva parte alla maratona agonistica in mountain bike, denominata Marathon degli Aragonesi, nel cuore del Parco del Pollino, a 1.400 metri di altitudine e in una zona impervia, priva di copertura telefonica

CASTROVILLARI (CS) - Si è sentito male mentre prendeva parte alla maratona agonistica in mountain bike, denominata Marathon degli Aragonesi, nel cuore del Parco del Pollino, a 1.400 metri di altitudine e in una zona impervia, priva di copertura telefonica. Provvidenziale è stato l'intervento dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza. Individuato l'atleta, isolato dal gruppo e disteso per terra, i finanzieri praticavano le tecniche di primo soccorso e procedevano alla messa in sicurezza del malcapitato in attesa dell'intervento del personale medico. Contestualmente i soccorritori contattavano, attraverso gli speciali apparati radio in uso al Corpo, il collega del S.A.G.F., distaccato presso il punto di soccorso, che allertava a sua volta il personale della Croce Rossa Italiana per l'immediato intervento sul posto. Il biker veniva così tratto in salvo e condotto presso il centro di soccorso, allestito a valle, per esse sottoposto alle necessarie cure mediche. Le stazioni S.A.G.F. del Corpo costituiscono, unitamente alle altre Forze Pubbliche, nonché agli altre Enti e gruppi predisposti al soccorso, un importante presidio di sicurezza, contribuendo allo svolgimento di interventi di soccorso, in aree montane e zone impervie, in favore di persone in stato di difficoltà.