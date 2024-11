Ha combattuto fino alla fine per rimanere in vita un agente della Polizia stradale 50enne ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso l'uomo, mentre era in servizio nella caserma di via Popilia, ha rivolto contro se stesso la pistola di ordinanza sparandosi al petto. Immediati sono scattati i soccorsi e il trasporto in codice rosso nel nosocomio bruzio dove i sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Inutilmente. L'uomo è deceduto.