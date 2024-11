Vittima una cinquantenne che già in passato avrebbe tentato il suicidio. Immediati ma inutili i soccorsi

Ha scelto il ponte di Alarico, una delle porte di ingresso del centro storico, per togliersi la vita. Il dramma si è consumato a Cosenza poco dopo le ore 19. La donna, una cinquantenne, ha scavalcato il parapetto lanciandosi nel vuoto. Immediati ma inutili i soccorsi. Sul posto per i rilievi vigili del fuoco e polizia municipale. Secondo quanto si é appreso la vittima già in passato aveva tentato il suicidio.



Salvatore Bruno