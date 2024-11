Forse questioni sentimentali alla base dell’insano gesto di un giovane che ha deciso di farla finita in una piazzola di sosta tra gli svincoli di Mileto e Rosarno

Probabilmente una discussione per problemi sentimentali ha spinto un giovane di 22 anni, residente a Rosarno, a togliersi la vita con la pistola che aveva portato con sé. Uno solo colpo alla tempia. Di ritorno da Catanzaro, in una piazzola di sosta fra gli svincoli autostradali di Mileto e Rosarno, il giovane si è fermato con l’auto portando a termine l’insano gesto. Sul posto si è immediatamente portata la polizia stradale di Vibo Valentia. Inutili però i soccorsi. Del decesso è stata informata l’autorità giudiziaria per le valutazioni del caso e l’eventuale esame autoptico. La salma, nel frattempo, è stata trasferita a Reggio Calabria.