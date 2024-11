Dati sempre più preoccupanti in riva allo jonio dove i contagi sono in costante aumento

Cassano al centro di una brusca impennata di positivi al Covid: il laboratorio di microbiologia (tamponi molecolari) ha tra ieri e oggi processato 58 nuovi casi. Situazione drammatica, a tal punto da indurre il sindaco Gianni Papasso a emettere, pochi minuti fa, una ordinanza estremamente restrittiva dichiarando il comune zona rossa. Stop agli ingressi e alle uscite dalla città delle terme e sospese tutte le attività commerciali.

Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. L’amministratore ha informato prefetto di Cosenza, la Regione Calabria, per una decisione assunta di concerto con i vertici del servizio di igiene e prevenzione. La situazione è precipitata nelle ultime ore quando sono pervenute le prime informazioni dalla residenza per anziani Casa Serena aggredita di un focolaio: 23 su 33 ospiti .

Giovedì scorso trenta anziani e ventuno operatori interni alla struttura sono stati sottoposti a vaccino in attesa del richiamo, molti dei quali ora sono risultati positivi al Covid. Come è noto, il processo di immunizzazione completo si conclude solo dopo aver concluso le due fasi. I dati Asp riproducono anche su Corigliano-Rossano risultanze estremamente preoccupanti: il laboratorio ha refertato in data odierna 67 nuovi casi positivi, mentre nella giornata di ieri ne contabilizzava 56.